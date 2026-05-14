ラウンド中、スタートは絶好調だったのに、途中から急にショットが当たらなくなったり、パットが入らなくなったりして大崩れした経験はありませんか？ アマチュアゴルファーにとって、ラウンド中の不調の波をどう乗り越えるかは永遠の課題です。 今回は、いけうち誠一氏の人気マンガ『ゴルフは気持ち』第8話のエピソードから、スコア崩壊を防ぐためのメンタルコントロール術を解説します。 ゴルフに