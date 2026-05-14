表紙は沢口愛華、裏表紙は相楽伊織が飾る 快進撃の第4号でも人気者７人がグラビア満開！グラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号、5月11日小学館から発売！ 『PARADE(パレード)』2026春号 表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典） グラビア文化を盛り上げるべく誕生したムック『PARADE』の第4号が5月11日、小学館から発売された。表紙を飾るのは「令和のグラビアクイーン」沢口愛