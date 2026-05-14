ヘッドスピードとミート率が上がるアドレスの作り方とは アドレスでは背中のラインと両ヒザの向きにとくに気を配ろう 続いてアドレスに関しての注意ポイントを説明しましょう。ヘッドスピードを上げる目的は、あくまでもそのスイングでボールを打った結果として飛距離が出るかどうかにありますが、ヘッドスピードを上げると同時にミート率のアップも目指すには、バランスのいい姿勢で構え