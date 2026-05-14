「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売 ゼロイチファミリア期待の逸材ルーキー・葵りんごが『FLASH』初登場！ 桃月なしこを擁するゼロイチファミリアから、期待の新人・葵りんごが『FLASH』に登場した。 葵りんご(C)光文社/週刊FLASH