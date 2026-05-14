「富士山の頂上」はじつは8つある 富士山と「8」の深い関係 富士山の山頂は、ひとつだけではありません。じつは富士山には、名前のついた山頂が8つ存在します。これは、山頂部にすり鉢状の大きな火口があり、その縁を取り囲むように、ギザギザとした峰々が連なっているためです。そのなかでも特に重要な8つの峰が、「富士山の山頂」として数えられてきました。 この「8」という数には、信仰上の意味があります。仏教では