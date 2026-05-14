原油価格の高騰や調達不安が続く中、廃棄物から作る持続可能な航空燃料＝SAF（サフ）への期待が高まっています。北九州市ではSAF原料の実証生産ラインが稼働を始め、報道陣に公開されました。 北九州市若松区にあるサニックスグループの資源開発グループひびき工場です。■奥村三枝記者「飲食店などから運ばれてきた廃液が、この工場で分けられていきます。」この工場では4月から、飲食店などで出た廃液からSAFの