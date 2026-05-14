春から初夏にかけて店頭に並ぶ新じゃがは、皮が薄くてみずみずしく、ほくほくした食感が魅力です。定番おかずから食べ応えのある一品まで、新じゃがのおいしさをたっぷり楽しめる人気レシピをご紹介します！■【人気レシピNo.1】甘辛味がしみ込む！新じゃがの絶品煮物新じゃがをじっくり煮込むことで、ほくほく食感とやさしい甘みが引き立つ絶品おかずに。味がしみ込んだ新じゃがは、ご飯との相性も抜群です。皮ごと使えるので下ご