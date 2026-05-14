秋篠宮さまは１３日、福島県を訪れ、総裁を務める大日本農会から表彰を受けた地元の農家を視察された。新幹線で福島県入りした秋篠宮さまは福島市で梨と桃を栽培する農家を訪ねた後、車で南相馬市へ。園芸農家の根本修二さん（７３）のビニールハウスで、シクラメンの苗木を前に栽培品種などについて熱心に質問された。根本さんによると、東日本大震災では、別の場所のビニールハウスが津波で約２メートル浸水した。当時の写真