天皇陛下は１３日、皇居内の生物学研究所脇にある水田で毎年恒例の田植えをされた。青色の長袖シャツに長靴姿で、うるち米「ニホンマサリ」ともち米「マンゲツモチ」の計２０株を１株ずつ丁寧に植えられた。稲刈りは９月の予定で、収穫された米は１１月の新嘗祭（にいなめさい）などに使われる。