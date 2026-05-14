イランのアラグチ外相（ゲッティ＝共同）【イスタンブール、カイロ共同】イランのアラグチ外相は13日、クウェートがペルシャ湾内でイランの船舶を違法に攻撃し、4人を拘束したと批判した。即時解放を求め、対抗措置を取る権利があると警告した。ペルシャ湾岸諸国ではアラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアがイランへの報復攻撃を実施していたと報じられ、双方の対立が鮮明になっている。アラグチ氏はクウェートによる船舶攻