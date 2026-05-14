◆■母との約束を実現 NBAで2度の優勝を経験したJR・スミスが、大学卒業という新たな勲章を手にした。 5月5日（現地時間4日）に行われたイースタン・カンファレンス準決勝第1戦。フィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦する古巣ニューヨーク・ニックスを応援するため、スミスはマディソン・スクエア・ガーデンを訪れていた。試合後には、会場の外で勝利を祝う大勢のファンに囲ま