韓国のホテルで赤ちゃんを出産し、死亡させた疑いのある20代の実母に逮捕状が請求された。【注目】生後4カ月の子が骨折23カ所・脳出血・腹腔内出血…韓国人母の非道な虐待殺人5月13日、警察と検察によると、ソウル南部地検は児童虐待殺害の疑いがある20代女性の実母Aの逮捕状を請求した。Aは今年2月22日、ソウル陽川区（ヤンチョング）のモーテルの客室で赤ちゃんを出産した後、死亡させた疑いがある。当時、Aは赤ちゃんを出産した