過労や強い怒りが引き金となり、人が突然命を落とすことがある。しかしその多くは、はっきりとした病気として説明されるわけではない。解剖しても決定的な異常が見つからず、原因が見えにくいまま処理されるケースも少なくない。数多くの異状死体を見てきた筆者が、ストレスと死の知られざる関係を語る。※本稿は、法医学者の高木徹也『私たちはなぜ死ぬのか 法医学者が語る「永く、よく生きるための技術」』（CEメディアハウス）