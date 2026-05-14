多摩電子工業は5月12日、オープンイヤー型ステレオイヤホン「TSH75CW」を公式オンラインストア、家電量販店、ホームセンターなどで発売した。店頭実勢価格は2288円。●長時間の利用に適したイヤーカフ型 周囲の音も聞き取れる新製品はイヤーカフ型の有線イヤホン。耳に挟む形で使用するので、周囲の音を聞きながら音楽再生や通話が可能だ。また、耳の穴に入れないため、従来のイヤホンに比べ疲れにくく、長時間の利用にも適し