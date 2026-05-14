俳優の中村倫也が、きょう14日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）内「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】まだ自腹なし…バチバチする佐野勇斗VIPチャレンジャーとしては3回目の挑戦となる中村だが、の過去戦績は6位、4位と決して好成績ではなく、「わからないっす、値段」と不安げ。今回は1品で2万円超の高額メニューが隠れている“ドボンゴチ”となる。一