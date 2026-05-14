2026年5月12日、中国メディア・観察者網は、中国によるレアアースの輸出管理強化が供給網の自立を目指す欧州連合（EU）にとって深刻な脅威になっていると報じた。記事は、中国商務部が25年10月にレアアース輸出管理の新規定を公表し、米中間の貿易休戦により一時的に見送られたものの、欧州にとってはいつ降り掛かってくるかわからない「ダモクレスの剣」となっていると紹介。25年4月実施の既存規制によってすでに生産ラインが停止