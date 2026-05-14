中島哲也監督の8年ぶりとなる新作『時には懺悔を』（8月28日公開）の最新予告映像と場面写真が解禁された。【動画】映画『時には懺悔を』最新予告『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』『告白』などで知られる中島監督が挑んだのは、映像化不可能とも言われてきた打海文三による同名ミステリー小説。「観る人の気持ちを動かす映画ができるのでは」という想いを抱き続け、構想18年を経て完成にこぎ着けた。物