俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第6話（20日）に志田彩良が出演することが発表された。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像第6話では、安斉星来演じる若き法医学者・松原涼音（まつばら・すずね）にスポットが当てられ、姉妹の絆と、国家権力が絡む巨大な陰謀に立ち向かう姿が描かれる。それぞれの信念と組織の思惑が交錯す