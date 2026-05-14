5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大と俳優・のんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日公開）メインビジュアルと本予告編が完成。さらに浮 with 安田章大による主題歌情報が解禁された。【画像】映画『平行と垂直』のボールチェーン付きイメージ同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加したもの。自閉スペクトラム症の兄の大貴(安田)と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希(のん)の兄