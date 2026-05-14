俳優でタレントのさとう珠緒（53）が12日、テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。自身が大好きなアーティストの作品を“お宝”として持ち込んだ。【写真】10年前に共演…ぶりっ子ポーズを見せた菅井友香とさとう珠緒さとうの“お宝”は芸術家・草間彌生（97）の版画。「お仕事でご縁があって、お会いした方から譲っていただきました」と説明。20年前ぐらいに“30万円くらい”で購入したものだと言う