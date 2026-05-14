7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）連載「BEAUTY DIARIES」に登場する。今回は“見る美容液”山田が「内側からの美を意識していきたい！」という希望で、コンブチャ作りに初挑戦する。【写真】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフルーツをカッティングする姿に、スタッフ