13日開かれた、厚生労働大臣の諮問機関の会議＝中医協（中央社会保険医療協議会）。そこで、iPS細胞を使った再生医療製品に公的な医療保険が適用されることが了承されました。これまで、臨床研究や治験のみで使用されてきましたが、今回、世界で初めて実用化されることになります。 【図解】保険適用了承された「アムシェプリ」は"仮免許”の状態どういうことなのか 世界初となるiPS細胞を使った医療製品の実用化は、再生医療