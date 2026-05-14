タレント・ミュージシャンのモト冬樹が、妻とともに“保護犬”のボランティア活動を行っていることを明かし、保護犬譲渡会の様子を公開した。【映像】モト冬樹が開催する保護犬譲渡会の様子モト冬樹は、5月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、妻でミセスモデルの武東由美と揃って出演した。現在は、妻とともに保護犬のボランティア活動をしているというモト。「保護団体からレスキューされた保護犬をうちで預か