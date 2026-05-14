俳優の上坂樹里が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）で初の表紙を飾る。【写真】透き通るような肌をのぞかせる上坂樹里現在、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務めている上坂。一年前に同誌に登場した際には「朝ドラのヒロインのよう」とスタッフが声をかけていたそうで「朝ドラの主演は、5年前にお芝居の仕事を始めたときに最初に掲げた目標でした。ちょうどそのドラマの放送が始まったこのタイミングで『VOC