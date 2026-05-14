写真家・映画監督の蜷川実花が、自身のアトリエに作ったこだわりの“トイレ”を公開した。【映像】全面花に囲まれた極彩色のトイレ蜷川は、5月13日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、蜷川のアトリエを訪問。実際に作業をしている様子などを紹介した。そのなかで、蜷川が「ちょっと中を見てください」と言って案内したのは、蜷川がこだわったという色鮮やかなトイレ。「かわいいトイレなんです。全