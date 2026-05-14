俳優・モデルの“りんくま”こと久間田琳加が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号の「ピンクメイク企画」に登場する。【写真】「理想の体型すぎる」“超ミニ”ふわもこ衣装で美脚を披露した久間田琳加ヘアメイクの中山友恵氏とタッグを組み、甘くなりすぎない夏のピンクメイクを3パターン披露。撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の朝。ドラマ撮影で多忙な中、「おはようございます」と元気にスタジオ入り。久間田のハ