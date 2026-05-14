◇プロ野球セ・リーグ DeNA5-0中日(13日、横浜スタジアム)6回無失点の好投でプロ初勝利をあげた島田舜也投手が試合後のヒーローインタビューで喜びを語りました。プロ初勝利については何度も頬を緩ませながら「気持ちいいです」と一言。3者連続三振に抑えた初回について聞かれると「今の方が緊張しています」と話し、これには球場が和やかな雰囲気になります。さらに、5回に達成した“3者連続3球三振”はプロ野球史上23人目の快挙