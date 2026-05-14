お笑いタレント・レイザーラモンＨＧ（５０）の妻でタレント・実業家の住谷杏奈（４３）が、長女の１５歳誕生日を祝う家族ショットを披露した。１４日までにインスタグラムで「２０２６年５月１２日は娘の１５歳の誕生日家族４人でおうちでお祝いしました」とつづり、「ピンクで統一したピンクパーティー料理は全部娘のリクエスト制ローストチキンラザニアアンチョビポテトチーズフォンデュ海老のビスクスープ