子供たちに内緒で2匹目の子犬をお迎えしたお母さん。すると、学校から帰宅した子供たちの反応は……。気づいた瞬間の反応がSNSに投稿されると、「綺麗な2度見笑」「いい子たちばかりでほっこりしました！」「みんな同じ反応で同じ声になって可愛いですねw」といった声が寄せられました！ 【動画：3人の子供に内緒で『子犬を飼った』結果→学校から帰り、気づいた瞬間に…100点満点な『素敵すぎる反応』】 子供たちに内緒で子