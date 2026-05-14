何をやってもさえない自分。運動も勉強もそれ以外も50点だった。このまま人生が進んでいくのか。ラッシャー板前さんは、ある日突然、「おもしろくない人間になるな」との高校教師の言葉に一念発起。板前の仕事をやめ、たけし軍団入り。師匠・ビートたけしさんからの言葉を心に刻み、気づけば40年以上、芸能界で活躍を続けてきました。 【写真】「この髪型でしたね」板前時代の面影残る若かりし頃のラッシャーさ