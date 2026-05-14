GW9連戦を3勝6敗と負け越し、貯金もゼロに。V奪還どころかBクラスの足音が聞こえ始めた阿部巨人。投手陣が奮闘する一方、連日の貧打ぶりにファンは辟易。そんななか、球界のご意見番が放った「仰天のコンバート案」が注目を集めている。【写真】阿部監督を痛烈批判した、第1回WBC優勝メンバーの元ロッテ捕手5月に入り、巨人の得点力不足が深刻な局面を迎えている。その象徴となっているのが、打順を固定できない上位打線の停滞