◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)阪神との首位攻防戦に逆転勝利し、1位に返り咲いたヤクルト。この試合で8回に同点打となるプロ初ヒット&初タイムリーを放った石井巧選手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。25年ドラフト6位で入団した石井選手はこの日「7番・ショート」でスタメン出場。1点ビハインドの8回、ノーアウト2塁のチャンスでセンターへタイムリー2ベースを放ち、うれしいプロ初ヒ