アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため都内の自宅で死去した。13日、所属事務所が公式サイトで発表した。84歳だった。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。後日、お別れの会を予定だという。大野さんは、1941年（昭和16）5月30日生まれ、静岡・熱海市出身。小学校でピアノを始めると、ジャズを独学で学び、