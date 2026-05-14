ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケット斉藤慎二被告（43）の第4回公判が13日、東京地裁で行われた。検察側の証人として、事件が起こったロケに同行したアシスタントディレクターの女性が出廷。車内の様子を説明した。これまでの裁判で斉藤被告は「同意してくれていると思った」と、無罪を主張しいる。被害女性はロケ当日、ピンマイクを自身でつけ外ししていた。通常はスタ