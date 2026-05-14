次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第８回 神村学園・龍頭汰樹最速150キロ近い速球を投げる剛腕たちが注目を集めた今春の選抜大会において、神村学園のエース・龍頭汰樹（りゅうとう・たいき）は、まるで異なるタイプのピッチャーとして異彩を放っていた。選抜１回戦で優勝候補の横浜を完封した神村学園・龍頭汰樹photo by Ryuki Matsuhashi【選抜で優勝候補の横浜を完封】ストレートは130キロ台半ば。それでも選抜