スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は若かりし頃から特別なタレントを見せてきた野球選手たちの連載です。『あの時もキミはすごかった』今宮健太 編神童と持て囃されながら消えていく才能がある一方、若かりし頃から特大の能力を示し、そのままプロとして活躍する選手もいる。そんな野球選手たちを紹介する当シリーズ。今回は、明豊高校時代は完璧な"二刀流"だった今宮健太について（初出：2019年11月30日）。全文 >