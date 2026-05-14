元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫（38）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。エゴサーチで落ち込まない理由を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。エゴサーチの話題となると、安藤は「私もエゴサします」と手を挙げた。ネット上の批判的な意見に対しても、「全くヘコまないですね」とキッパリ。その理由は「この人の幸福感