“ETC専用道路”が話題になっている。東海環状自動車道は2026年4月、日本初となる「現金もクレジットカードも一切使えない高速道路」になった。インターチェンジやスマートインターのすべてが、ETCでしか通行できない。【映像】カード入れ忘れで追突事故の瞬間（実際の様子）料金所でのETC利用率は現在、95％を超えている。国土交通省が公表しているロードマップでは、首都圏、中京圏、近畿圏など都市部から順次整備し、2030年