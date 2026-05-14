京都市西京区の桂離宮のすぐ南にある「御菓子司中村軒」は、朝生菓子（朝に作りその日のうちに食べる和菓子）をメインに販売するほか、甘味処も併設する地元で愛される和菓子店です。【写真】看板名菓の「麦代餅」創業は明治16年（1883年）で、おくどさん（かまど）で丁寧に炊き上げた餡がシンプルに味わえる「麦代餅（むぎてもち）」と「かつら饅頭」が創業以来の名物です。5代目当主の中村亮太さんにお話を聞きました。お