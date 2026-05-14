上場企業は国民経済の基盤であり、安定を維持するためのバラストだ。上海証券取引所と深セン証券取引所に上場する企業5206社が2025年および2026年第1四半期（1-3月）の決算を発表し、中国経済の高いレジリエンスと活力を力強く証明した。全体として見ると、25年に上場企業の営業収入（売上高）と利益はどちらも増加した。中国証券監督管理委員会がまとめたデータでは、上場企業5206社の営業収入は前年比1．2％増、純利益は同2．6％