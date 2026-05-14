大型トラック内に「謎の小部屋」が存在！高速道路を走る大型トラックを見ると、運転席の屋根が不自然なほど高く盛り上がっている車両に出会うことがあります。一見すると特殊なデザインや単なる荷物入れのようにも見えますが、実はあの膨らみの中には、長距離ドライバーの過酷な業務を支えるための、重要な「小部屋」が隠されているのです。【画像】これが大型トラックのルーフの内部です！ 画像を見る（10枚）この巨大なパ