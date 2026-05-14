◆ 遊び球なしの強気のリードで快挙達成DeNAのドラフト2位ルーキー・島田舜也が先発し、6回無失点の好投でプロ初白星を挙げた。13日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、島田と捕手・松尾汐恩のバッテリーに焦点が当たった。島田は150キロ超のストレートを軸に、カーブや鋭く落ちるフォークを織り交ぜながら快投。初回には3者連続三振を奪うなど、立ち上がりから奪三振ショーを披露した。中でも圧巻だったのが5回