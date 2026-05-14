三重県鈴鹿市の40代の男性がSNSで知り合った相手にウソの投資話を持ちかけられ、現金およそ1680万円をだまし取られました。警察によりますと、鈴鹿市に住む40代の男性会社員は去年12月、SNSを通じて知り合った相手から「プロジェクトに参加して投資をすれば利益を得られる」などとウソの投資話を持ちかけられました。男性は指示に従い、偽の証券アプリをインストールするなどし、指定された口座に11回にわたり、現金