タレントの松村沙友理さんが13日、横澤夏子さんとともにイベントに登場。第1子出産後の生活の変化を語りました。2025年に結婚と妊娠を発表し、2026年3月に第1子を出産したことを報告していた松村さん。イベントの冒頭に「新米ママのさゆりんごです。きゅる〜ん」と笑顔をみせました。イベントで“出産を経て変わったことは？”と聞かれた松村さんは「めっちゃあります。一番は時間の感覚が変わったなって思いますね。前までは、例