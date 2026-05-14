上げたい、スピンをかけたい時のスイング法とは ダフれ！それでこそ芯に当たる 「ダフれ」の意味はバウンスをボールの手前から着地させることその結果、芯に直接当たる。 【注目ポイント】● バウンスをボールの手前に着地させるからこそ、ソールが滑ってボールの下にリーディングエッジが入り、芯にボールが当たる● 実は下手なおっちゃんでも、素振りではちゃんとザッザッと音を立て