今日14日(木)も、日差しの力で気温がグンと上がってきます。名古屋をはじめ、30℃に迫る所もあるでしょう。暑さ対策を心掛けてください。昼前後からは、東北から九州にかけて、雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。急な強雨や雷雨に注意が必要です。関東以西は広く25℃以上の夏日名古屋で29℃など真夏日に迫る所も今日14日(木)も、午前を中心に、広い範囲に日差しが届くでしょう。最高気温は、北海道や東北、北陸では昨日13日