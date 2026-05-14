『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 蓬莱 舞が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 蓬莱 舞 ©宮本賢一／集英社 【プロフィール】蓬莱 舞（ほうらい・まい）2006年1月17日生まれ静岡県出身身長160cmB86 W58 H84血液型＝A型『週刊ヤングジャンプ』主催オーディション「制コレ22」でグランプリを受賞。昨年、ABEMAオリジナルドラマ『