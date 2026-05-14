飛距離UPに重要な「脱力」と「緩み」の違いとは ｢脱力｣と「緩み」は違うことを理解しよう 飛ばそうとして肩や腕に力が入ると、両肩が持ち上がった怒り肩のアドレスとなります。これが脱力スイングの大敵です。といっても体の全部を緩めてもいけません。力んではいけないと思って全身から力を抜こうとすると、ヒザが曲がりすぎて猫背になったり、お尻が下がって棒立ちになったりでバランスの悪い姿勢になりやすいのです。 力