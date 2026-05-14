14日午前5時0分頃、岩手県内陸北部を震源とする地震が発生し、岩手県で最大震度4を観測しました。地震の概要14日午前5時0分頃、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県内陸北部で、地震の規模(マグニチュード)は不明となっています。震度3以上が観測された市町村