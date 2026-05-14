【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比30銭円安ドル高の1ドル＝157円85〜95銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1708〜18ドル、184円88〜98銭。中東の緊張長期化への懸念から、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。